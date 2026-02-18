استجابة فورية.. الداخلية تغلق ملهى ليلي غير مرخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى من قيام شخص يحمل جنسية أجنبية بإدارة ملهى ليلي بالقاهرة بالمخالفة للقانون.

ملهى ليلي غير مرخص

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع الملهى الليلي المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، حيث تبين أنه يدار "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المدير المسؤول، وتبين أنه شخص يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة قسم شرطة القطامية. وبمواجهته، اعترف بإدارته للمنشأة بدون ترخيص وارتكاب الواقعة كما وردت بالتحريات.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إغلاق الملهى الليلي وتشميعه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

