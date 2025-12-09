حكم قضائي جديد ضد "أم سجدة" في اتهامها ببث محتوى خادش
كتب : أحمد عادل
03:44 م 09/12/2025
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ضد صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم سجدة" بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وأصدرت الحكم مجددًا بحبس المتهمة عامين وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.
وكانت جهات التحقيق بالتجمع الخامس قد أحالت المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، لاتهامها بارتكاب مخالفات تتعلق بجرائم تقنية المعلومات، بعد بثها مقاطع مصورة عبر حسابها على "تيك توك" تتعارض مع القيم والأخلاق العامة.
وجاء في أمر الإحالة أن "أم سجدة" نشرت مقاطع تتضمن ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، في مخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تعديات أخرى معاقب عليها وفق قانون العقوبات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بنفسها بغرض نشر المحتوى محل الاتهام، وتم التحفظ على جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية وضمّها لملف القضية كأحراز رسمية.