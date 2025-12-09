إعلان

بعد تداول فيديو.. ضبط مرتكب سرقة دراجة نارية في دمياط

كتب : علاء عمران

01:25 م 09/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية بدمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

