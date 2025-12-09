إعلان

فيديو مثير | شاب يسرق حقيبة سيدة بالشارع في دمياط.. الداخلية تتحرك

12:34 م 09/12/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف"، مما تسبب في سقوطها أرضًا بدمياط.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بتاريخ 6 الجاري، تبلغ قسم شرطة ثان دمياط من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبتها الخاصة التي تحتوي على بعض المتعلقات الشخصية، ودفعها ما أدى لسقوطها أرضًا أثناء سيرها.
وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسرقات المستولى عليها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

