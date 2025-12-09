ضبط 114 ألف مخالفة مرورية وفحص السائقين لتعاطي المخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 114.139 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.518 سائقًا تبين إيجابية 78 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة خلال نفس الفترة من ضبط 722 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 124 سائقًا تبين إيجابية 4 حالات لتعاطي مواد مخدرة، وضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 24 حكمًا، مع التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية لضبط المخالفات والتجاوزات، وضمان انضباط حركة السيارات على الطرق المختلفة لحماية أرواح المواطنين.

