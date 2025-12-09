كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة المرج الجزئية إخلاء سبيل سائق على ذمة التحقيق، بضمان محل إقامته، بعد اتهامه بتصوير ونشر مقطع فيديو ادّعى خلاله وجود تلاعب في السرعات المدوّنة على اللافتات الإرشادية بالطريق الدائري، في محاولة للتهرب من مخالفات مرورية مسجّلة ضده.

وكشفت التحقيقات أن السائق لجأ إلى بث تلك المزاعم بعد إخطاره من مدير الشركة التي يعمل بها بوجود 22 مخالفة تجاوز سرعة مسجلة على السيارة قيادته، وأنه سيتم خصم قيمتها من راتبه، فحاول تبرئة نفسه أمام مسؤولي الشركة عبر الإيحاء بأن السرعات الموضوعة غير صحيحة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم فيه ناشره أن السرعات المدوّنة على اللافتات بالطريق الدائري غير دقيقة ومقصودة لزيادة المخالفات على السائقين.

وقات الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين عدم صحة الادعاءات نهائيًا، وأن تركيب أجهزة الرادار على الطريق لا يتم إلا بعد التأكد من وضوح اللافتات الإرشادية وتوافق السرعات القانونية معها، إضافة إلى أن روافد الطريق الدائري تُعد طرقًا داخلية داخل المحافظات، وتخضع للسرعات المقررة داخل المدن والتي لا تتجاوز 40 كم/ساعة.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط السائق، والذي أقر خلال مناقشته بفبركة الفيديو ومحاولة تضليل الرأي العام لتجنب المخالفات.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.