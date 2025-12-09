البلوجر أم سجدة أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر الاستئناف المقدم من البلوجر أم سجدة على الحكم الصادر بحبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

كانت جهات التحقيق في التجمع الخامس قد أحالت المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، لاتهامها بارتكاب مخالفات تتعلق بـ جرائم تقنية المعلومات، بعد بثها مقاطع مصورة عبر حسابها على "تيك توك" تتعارض مع القيم والأخلاق العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن "أم سجدة" نشرت مقاطع تتضمن ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، في مخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تعديات أخرى معاقب عليها وفق قانون العقوبات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بنفسها بغرض نشر المحتوى محل الاتهام، وتم التحفظ على جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية وضمّها لملف القضية كأحراز رسمية.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل