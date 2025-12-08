دفع محامي المتهمة سارة خليفة أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس خلال مرافعته ببطلان اعترافاتها في التحقيقات، موضحًا أن موكلته أُكرهت على كتابة اعترافات في "الكشكول" ضمن أحراز القضية. وأكد المحامي أن الاعترافات المدونة انتُزعت منها تحت ضغط وإكراه، مطالبًا باستبعادها من الأوراق.

وخاطبت سارة خليفة هيئة المحكمة من داخل القفص قائلة: "أنا اتعذبت.. وأُكرهت على كتابة الاعترافات الموجودة في الكشكول، وطلبوا مني أكتب أرقام وأسماء.. أنا مش عايزة غير العدل".

وطلب دفاعها من المحكمة عرض موكلته على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت قد تعرضت لأي صور من الإكراه أو التعذيب وقت تدوين تلك الاعترافات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الجلسة السابقة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لما ارتكبوه من جرائم، مؤكدة ثبوت الوقائع ومطالبة بالإعدام شنقًا.

وكشفت التحقيقات عن دور سارة خليفة في التشكيل العصابي، حيث تبين أنها كانت المسؤولة عن ضخ الأموال وإدارة عمليات التمويل، بالإضافة إلى عقد اجتماعات خارج البلاد مع المتهمين الأول والثاني لتنسيق أعمال جلب المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم "محمد خليفة" أحد العناصر الرئيسيين في عملية التصنيع، إذ تولى تنفيذ طرق تجهيز المواد المخدرة وفقًا للتعليمات من المتهمين الأول حتى الثالث، كما تولى هو والمتهمون الخامس والسادس إجراء اختبارات على المواد بعد تصنيعها عبر تقديمها لمتعاطين لقياس تأثيرها، فضلًا عن مسؤوليتهم عن عمليات التعبئة والتخزين داخل الوحدة السكنية التي استأجرها المتهم السادس لهذا الغرض.

