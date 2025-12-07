ضبط سائق ربع نقل بتهمة السير برعونة في الشرقية
كتب : مصراوي
سائق ربع نقل
كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة "ربع نقل" برعونة وأداء حركات استعراضية واصطدامه بدارجة نارية بالشرقية معرضا حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة واصطدامه بالدراجة النارية دون إصابة قائدها.
تحفظت الشرطة على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.