شهدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بدء توافد المرشحين مقدّمي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتعقد المحكمة، اليوم الأحد، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدّمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط حالة من الترقب بعد وصول عدد الطعون إلى نحو 300 طعن.

وتلقت المحكمة خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

ومن المقرر نظر هذه الطعون بجلسة اليوم، وهو الموعد المحدد لانعقاد أولى جلسات المحكمة لنظرها.

