كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سقوط أسمنت من سيارة نقل "خلاطة" أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، مما شكل خطرًا على حياة المواطنين.

وقالت الوزارة في بيانها إنه بعد الفحص تم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، والتي كانت سارية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهته اعترف بالواقعة كما وردت في الفيديو.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

