كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدعوم بمقطع فيديو، يتضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بالقاهرة، أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الجمعة) عن تفاصيل الواقعة.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة دار السلام كان قد تلقى بلاغاً بتاريخ 30 نوفمبر الماضي من والد الطالبة، يفيد بغياب نجلته (طالبة) بعد خروجها من المنزل متجهة لأحد مراكز الدروس.

وأثناء مباشرة إجراءات البحث والتحري، تبين عودة الطالبة إلى مسكنها، وبسؤالها ، أقرت بأنها لم تتعرض لأي اعتداء أو اختطاف، موضحة أنها تركت مسكن أسرتها بسبب سوء معاملة والدها لها والضغط عليها بشكل مفرط لإجبارها على استذكار دروسها.

وأضافت الطالبة أنها استقلت إحدى وسائل المواصلات وتوجهت إلى محافظة الغربية، حيث عملت في أحد محلات بيع الملابس وأقامت برفقة إحدى العاملات بالمتجر. وأكدت أنها قررت العودة إلى منزلها مرة أخرى بعدما اكتشفت تداول صورها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.