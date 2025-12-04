إعلان

الوطنية للانتخابات: تلقينا 27 شكوى في اليوم الثاني من التصويت بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب

كتب : أحمد عادل

09:37 م 04/12/2025

المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة تلقت 27 شكوى من المواطنين خلال اليوم الثاني للتصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وجولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

وأوضح بنداري، خلال المؤتمر الختامي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الشكاوى جرى فحصها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن عملية التصويت سارت بانتظام داخل مختلف اللجان، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة مساء اليوم الخميس، معلنة انتهاء التصويت في جولة الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بالإضافة إلى جولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوطنية للانتخابات 27 شكوى في اليوم الثاني التصويت بالدوائر الملغاة انتخابات النواب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان