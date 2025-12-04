قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة تلقت 27 شكوى من المواطنين خلال اليوم الثاني للتصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وجولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

وأوضح بنداري، خلال المؤتمر الختامي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الشكاوى جرى فحصها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن عملية التصويت سارت بانتظام داخل مختلف اللجان، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة مساء اليوم الخميس، معلنة انتهاء التصويت في جولة الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بالإضافة إلى جولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة.