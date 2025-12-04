إعلان

بعد اعتداء وتخريب.. ضبط شقيق مرشح بكروت دعاية انتخابية بالجيزة

كتب : علاء عمران

08:23 م 04/12/2025

ضبط شقيق مرشح بكروت دعاية انتخابية بالجيزة

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في واقعة اعتداء شهدتها دائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بعدما تلقى القسم بلاغًا من سائق وتباع يعملان بإحدى الشركات، حيث أكدا تعرضهما لاعتداء من شقيق أحد المرشحين أثناء استقلالهما أتوبيس الشركة في محيط الدائرة.

وتبين أن المتهم أوقف الأتوبيس واعتدى على العاملين محدثًا تلفيات به تمثلت في كسر الزجاج، قبل أن تتمكن القوات من ضبطه على الفور.

وعُثر بحوزته على عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بشقيقه المرشح، إضافة إلى مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين عند توجههم إلى لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة خلال مناقشته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تولت النيابة العامة التحقيق.

شقيق مرشح تكسير أتوبيس شركة محاولة توزيع أموال كروت دعاية انتخابية

