وزير العدل يلتقي وفد مصلحة الخبراء ويشدد على تسريع إنجاز القضايا

كتب - محمد الصاوي:

عقد اليوم الخميس الموافق 4/12/2025، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لقاءً مع وفد من ممثلي مصلحة الخبراء على مستوى الجمهورية بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

ناقش الوزير خلال اللقاء الدور الحيوي للخبراء في إعداد التقارير الفنية التي تسهم في تسريع إنجاز القضايا، كما استمع إلى عرض مفصل حول الجهود المبذولة والتحديات والمشكلات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، مؤكدًا على حرصه على حل تلك المعوقات لتوفير بيئة عمل مناسبة.

واختتم الوزير اللقاء بالإشادة بدور مصلحة الخبراء في دعم القضاة لأداء رسالتهم السامية، وحثهم على تعزيز معدلات الإنجاز لضمان تحقيق العدالة بشكل أسرع.