تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نحو 171 طعنا جديد خلال اليوم الثاني من اليومين المحددين لتلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وارتفعت إجمالي الطعون المقدمة حتى مساء اليوم الخميس، لنحو 281 طعنا من المرشحين بالدوائر التابعة لمحافظات المرحلة الثانية.

ومن المقرر نظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بجلسة الأحد القادم، وهو الموعد المحدد لانعقاد أولى جلسات لنظر تلك الطعون.