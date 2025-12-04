مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه.. إحباط ترويج طن ونصف حشيش بالإسماعيلية

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط عنصرين شديدي الخطورة بالإسماعيلية بعد تتبع تحركاتهما ووضع الأكمنة اللازمة.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة قيامهما بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً للاتجار بها.

أسفرت العملية عن ضبط 1.47 طن من مخدر الحشيش بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في إعادة التدوير، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 150 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.