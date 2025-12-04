إعلان

مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه.. إحباط ترويج طن ونصف حشيش بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

05:38 م 04/12/2025

المتهمان والمضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط عنصرين شديدي الخطورة بالإسماعيلية بعد تتبع تحركاتهما ووضع الأكمنة اللازمة.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة قيامهما بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً للاتجار بها.

أسفرت العملية عن ضبط 1.47 طن من مخدر الحشيش بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في إعادة التدوير، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 150 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إحباط ترويج طن ونصف حشيش وزارة الداخلية ضبط عنصرين شديدي الخطورة ترويج طن ونصف حشيش بالإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات