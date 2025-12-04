إعلان

بشأن حضانة الأطفال .. ضبط شخص اعتدى على والد طليقته في القاهرة

كتب : مصراوي

04:31 م 04/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على مسن بالضرب في القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من المسن المعتدى عليه بمقطع الفيديو (مصاب بجرح سطحي بالوجه- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (طليق ابنته) لتعديه عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بشأن حضانة أطفاله.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية حضانة الأطفال ضبط شخص القاهرة

