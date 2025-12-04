إعلان

ضبط شخص وسيدة للإعلان عن أعمال منافية للآداب بالجيزة

كتب : علاء عمران

04:31 م 04/12/2025

المتهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية شخص وسيدة لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (شخص، وسيدة) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما (هاتف محمول -بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

