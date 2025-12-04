وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصباحي للهيئة، رؤساء لجان المتابعة في المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتسهيل التغطية الإعلامية لعمليات التصويت في الدوائر التي سبق إلغاؤها من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح بنداري أنه تلقى عدة شكاوى من حاملي تصاريح التغطية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن صعوبات واجهتهم أثناء أداء عملهم، مؤكدًا ضرورة تمكين كل من يحمل تصريحًا رسميًا من القيام بمهام التغطية الإعلامية، بما يضمن الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على انتظام التصويت في أغلب اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان.

وتجرى عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى 19 دائرة في 7 محافظات والتي يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدًا.

