مبادرة كلنا واحد تطرح سلعًا مخفضة حتى 40% بالمحافظات

واصلت وزارة الداخلية وزارة الداخلية تنفيذ توسعات كبيرة في مبادرة "كلنا واحد" بعد أن مدّت فعاليات مرحلتها السابعة والعشرين لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025، في إطار دعم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين مع دخول فصل الشتاء.



وكثّفت الوزارة تعاونها مع المصانع والكيانات التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية، حيث عملت على توفير الملابس والمستلزمات الشتوية بجودة عالية، بينما توسّعت في إشراك المزيد من السلاسل التجارية والأسواق الكبرى والموردين، بهدف طرح سلع غذائية وغير غذائية تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40%.



وشهدت المبادرة مشاركة 65 سلسلة تجارية و14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا و5 قوافل متحركة، ليصل إجمالي المنافذ إلى 2769 منفذًا بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لضمان ضخ السلع بكميات مناسبة وتسهيل حصول المواطنين عليها.



وتواصلت جهود الوزارة في توفير السلع الأساسية عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، إلى جانب قوافل منظومة "أمان" المنتشرة في الشوارع والميادين؛ وتشمل تلك المنافذ اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات والمستلزمات المنزلية والملابس بأسعار منخفضة وفق المواقع المحددة عبر الموقع الرسمي للوزارة.



وأكدت الوزارة استمرار المبادرة باعتبارها امتدادًا لجهودها في دعم المواطنين والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وتعزيز الدور المجتمعي لجهاز الشرطة.



اقرأ أيضا

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

"رأسه اصطدمت بالسور".. لحظة وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور أثناء البطولة | صور

القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة

أحمد مرتضى منصور ينسحب من انتخابات مجلس النواب بالجيزة



