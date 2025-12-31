إعلان

حركات استعراضية تهدد حياة المواطنين.. القبض على قائدي دراجتين في دمياط

كتب : علاء عمران

03:30 م 31/12/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض قائدي الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية بدمياط، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين في الصور، وعدد قائديهما شخصين عاطلين مقيمين بدائرة مركزي شرطة فارسكور ودمياط.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والاستعراض، وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

وزارة الداخلية دمياط الدراجات النارية

