النيابة في قضية أطفال اللبيني: المتهم استغل الظروف الأسرية للأم ووعدها بالزواج

كتب : رمضان يونس

12:26 م 31/12/2025 تعديل في 12:35 م
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة مالك محل أدوية بيطرية وشريكه في اتهامهما بقتل 3 أطفال ووالدتهم في القضية المعروفة إعلاميًا "أطفال اللبيني". وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن المتهم خطط بعناية لإنهاء حياة المجني عليها وأطفالها، مستغلاً ظروفها الأسرية وثقة الضحية فيه، فما كان منه إلا ان يدبر مكيدة أقنع الزوجة بالعودة إلى مسكن الزوجية لفترات متقطعة، متعهدًا بالزواج منها حال طلاقها، ومتعهداً بتوفير مسكن كريم لها وعول الأطفال الثلاثة وتأمين حياتهم.

وتابع ممثل النيابة أن الزوجة صدقت وعود المتهم الزائفة، كون تعهد بالإنفاق عليها وعلى أطفال الثلاثة، إلا أنه استولى على أموال منها بزعم سداد احتياجاتها، ورفض تنفيذ أي من التزاماته، ما دفع الضحية إلى مواجهة المتهم وتهديده بكشف علاقته غير المشروعة.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم، خطط للتخلص من الأم خوفاً من كشف أمره، بدبر مكيدة الانتقام مستغلاً عمله كمالك لمحل يبيع مبيدات حشرية، ليحصل على مواد سامة شديدة الخطورة مثل "أومبيت تكسر" وحبوب الغلة القاتلة لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، أحالت المتهم "أحمد.م" (مالك محل أدوية بيطرية) إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في أوراق حكومية تخص الأم كونه ادعى زوجها، وإخفاء جثث الأطفال الثلاثة وحيازة عقاقير طبية كيميائية.

محكمة جنايات الجيزة أطفال اللبيني قضية أطفال اللبيني

