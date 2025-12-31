قال محمد كساب دفاع أسرة "أطفال اللبيني" ووالدتهم في القضية المعروفة إعلاميًا "جريمة فيصل" إنه طلب من هيئة المحكمة تعديل الإتهام بشأن المتهم الثاني"رمضان" من تهمة الاشتراك في إخفاء الجثامين إلى تهمة القتل كونه اشترك في نقل جثتي الطفلة جنى، وكانت على قيد الحياة.

وتابع الدفاع، أن المحكمة ناقشت المتهم في قفص الإتهام إلا أنه أنكر كل التهم محاولاً الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن المحكمة انتدبت محام إلا أن رفض الانضمام.

وأكد "كساب" أن النيابة العامة لاحقت المتهم "أحمد.م" باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والتزوير في أوراق حكومية الخاصة بالأم كونه ادعي أنه زوجها و إخفاء جثامين الطفلين داخل عقار سكني. فضلا عن حيازة عقاقير طبية.

وذكر الدفاع أن النيابة العامة أحالت المتهم الثاني (شريك المتهم في المحل) في الدعوى بتهمة الاشتراك في إخفاء الجثامين.

وادعى "كساب" بتعويض مدني مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وكإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع أمام المحكمة.

وأضاف "كساب " أنه سينضم للنيابة العامة في طلباتها وتطبيق أقصي عقوبة على الجاني وهي الإعدام.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وقال المحامي محمد كساب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم بعد مغادرتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة للإقامة بها مع أطفالها، قائلة: "عايزة شقة إيجار ليَّ ولعيالي".

وأوضح الدفاع أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، لكنها رفضت، فقرّر الانتقام منها. ووفقًا للمحامي، قام المتهم بدس السم في مشروب العصير المقدم للأم وأطفالها.وعندما شعرت بألم حاد في البطن، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته لتسهيل إدخالها غرفة الطوارئ، ثم تركها وفر هاربًا خشية المساءلة القانونية.

وأشار كساب إلى أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة: جنى، ومصطفى، وسيف، باعتبارهم شهودًا على ما حدث لوالدتهم. فقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير، بينما دس السم لشقيقيه الآخرين، ثم وضعهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني لإخفاء معالم الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار.