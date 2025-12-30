جميلة تطلب خلع زوجها: دخل مصحة لعلاج الحشيش وخرج مدمن هيروين

تقدمت "جميلة. م"، 32 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج دام قرابة عامين، مبررة طلبها باكتشاف إدمان زوجها لمخدرات أشد خطورة، قائلة: "كان مدمن حشيش وحجزنا له في مصحة للعلاج، وطلع مدمن هيروين".

وقالت "جميلة" في دعواها إنها تزوجت بعد فترة خطوبة تقليدية، ولم تلاحظ في البداية أي سلوكيات غير طبيعية، مشيرة إلى أن زوجها كان يعمل بشكل منتظم، ويبدو ملتزمًا أمام أسرته وأهلها. وأضافت أن المشكلات بدأت بعد أشهر قليلة من الزواج، عندما لاحظت تغيرات حادة في تصرفاته، تمثلت في عصبية مفرطة وتقلبات مزاجية حادة، إلى جانب غياب متكرر عن المنزل دون مبرر واضح.

وأوضحت الزوجة أنها اكتشفت لاحقًا تعاطيه لمخدر الحشيش، ما دفع الأسرتين إلى التدخل ومحاولة إنقاذه، حيث تم الاتفاق على إدخاله إحدى المصحات المتخصصة للعلاج، على أمل أن يستعيد حياته الطبيعية وتستقر الأسرة. إلا أن المفاجأة كانت صادمة، إذ تبين للأطباء داخل المصحة أنه مدمن لمخدر الهيروين، وليس الحشيش فقط، وهو ما شكّل صدمة نفسية كبيرة لها ولأسرتها.

وأضافت "جميلة" أن فترة العلاج لم تمر بسلام، حيث كان زوجها يتعامل معها بعنف لفظي، ويحملها مسؤولية احتجازه داخل المصحة. وأكدت أنه عقب خروجه عاد إلى سلوكياته القديمة، وبدأ يطلب أموالًا بشكل متكرر، ويبيع بعض مقتنيات المنزل لشراء المخدرات، ما جعل حياتها الزوجية "غير آمنة وغير مستقرة".

وأكدت الزوجة في دعواها أنها فقدت الشعور بالأمان والثقة، وأصبحت تخشى على نفسها من تطور الأمور إلى عنف جسدي، خاصة مع تدهور حالته النفسية، قائلة: "حاولت أتحمّل وأساعده، لكن حياتي بقت مهددة ومش قادرة أكمّل".

واختتمت "جميلة" حديثها برفع دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 931 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.