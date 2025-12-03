في لحظة، تحولت حياة سكان عقار في حدائق الأهرام إلى فوضى ورعب، ألسنة اللهب اندلعت في الدور الأرضي، والدخان الكثيف اجتاح الطوابق العليا، والصرخات تعالت في الشارع بينما يختنق السكان ويحاولون النجاة بأعجوبة. حالات اختناق وحروق تم نقلها على وجه السرعة.

حسب المعاينة الأولية اندلع حريق في عقار سكني مكون من خمسة طوابق، أمام عمارة 281 فيلا شمس بمنطقة حدائق الأهرام، ما أسفر عن حالات اختناق وحروق بين السكان.

ذعر بين السكان

الحريق، الذي بدأ بالدور الأرضي، تسبب في حالة من الذعر بين سكان العقار والمارة. وفقًا لشهادات شهود عيان، تصاعدت ألسنة اللهب بسرعة، فيما حاول السكان إنقاذ بعض المحتجزين داخل العقار قبل وصول سيارات الإطفاء، التي حضرت بعد دقائق من البلاغ.

المصابان نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما بحالات اختناق وحروق متفاوتة الخطورة. ولم تتوقف الأضرار عند ذلك، إذ أُصيب بعض السكان بحالات اختناق إضافية، وتم إسعافهم ميدانيًا قبل أن يغادروا موقع الحادث.