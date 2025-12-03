"نبيل" يطلب تطليق زوجته: أكلها وحش ومش نضيف"

تقدم "نبيل. ص"، 37 عامًا، بدعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبًا إنهاء زواجه الذي استمر خمس سنوات، مبررًا دعواه بأن زوجته "غير مهتمة بالنظافة ولا تُجيد الطبخ… وبتقدملي أكل وحش ومش نضيف"، على حد قوله، مؤكدًا أن المشكلة تحولت مع الوقت من ملاحظة بسيطة إلى "معاناة يومية" دفعت العلاقة إلى طريق مسدود.

وقال نبيل في دعواه إن بداية زواجهما كانت هادئة ومستقرة، ولم تكن هناك خلافات تُذكر باستثناء بعض العيوب التي اعتقد أنها قابلة للتغيير مع الوقت، لكنه – بحسب قوله – فوجئ بأن زوجته لا تهتم بالنظافة الشخصية ولا بنظافة المنزل، مشيرًا إلى أنه حاول مرارًا تنبيهها ومساعدتها، إلا أنها كانت تتجاهل ملاحظاته، ما تسبب في توتر دائم داخل البيت.

وأضاف الزوج أنه لجأ في كثير من الأحيان لشراء الطعام الجاهز لتجنب الخلافات، معتبرًا أن الأمر يمكن تجاوزه، لكن المشكلة تفاقمت بعد إنجابهما طفلًا يبلغ من العمر عامين، موضحًا أنه أصبح يخشى على ابنه من تناول طعام غير صحي أو العيش في بيئة غير نظيفة، ما دفعه إلى التفكير جديًا في الطلاق حفاظًا على صحته النفسية والجسدية.

وأشار إلى أنه حاول حل الخلافات أكثر من مرة، واقترح على زوجته الجلوس مع والدتها لتعلم الطبخ، أو متابعة قنوات تعليم إعداد الطعام، كما حاول مساعدتها في تنظيف المنزل أو الاستعانة بسيدات للتنظيف، لكنها – وفق قوله – كانت ترفض جميع المحاولات، معتبرة أن "كل البيوت بيحصل فيها نفس الكلام".

وأكد أن أهل زوجته تدخلوا أكثر من مرة للصلح، لكن محاولاتهم لم تنجح، إذ كانت الزوجة ترى أن شكاواه "مبالغ فيها"، بينما كان هو يرى أن استمرار الحياة بهذا الشكل "أمر مستحيل".

واختتم نبيل دعواه بطلب الطلاق رسميًا، مؤكدًا أن الحياة بينهما أصبحت غير قابلة للاستمرار، وأن الخلافات اليومية أثرت على حالته النفسية وأفقدته شعور الاستقرار داخل المنزل، مطالبًا المحكمة بإنهاء العلاقة وتمكينه من رؤية طفله بانتظام.

يُذكر أن الدعوى حملت رقم 571 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

في قضية الفيديوهات الخادشة.. قرار قضائي جديد بشأن هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

قرارات عاجلة من النيابة في وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور