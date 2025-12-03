مرور مصر تطرح لوحة سيارة مميزة رقم "ب د ر 14" بمزاد إلكتروني

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن طرح لوحة معدنية مميزة للسيارات، تحمل الرقم "ب د ر 14"، ضمن المزايدات الإلكترونية، ووصل سعرها الحالي إلى 400 ألف جنيه، ويتزايد السعر على اللوحة حتى الآن شخص واحد. ومن المقرر أن تُغلق المزايدة يوم السبت 6 ديسمبر 2025.

وتمثل هذه الخدمة جزءًا من المبادرة الإلكترونية التي توفرها بوابة مرور مصر، لتسهيل حصول المواطنين على اللوحات المعدنية المميزة من خلال مزاد إلكتروني شفاف وآمن.

خطوات الحصول على لوحة مميزة:

الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية عبر الرابط المخصص.

الضغط على خيار "لوحتك".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على "كون لوحتك الآن".

كتابة أرقام وحروف اللوحة المرغوبة والضغط على "بحث".

وبمجرد تقديم الطلب، يتم إرساله لإدارة الموقع لإدراجه ضمن اللوحات المتاحة للمزاد، وفي حال الفوز باللوحة، يمكن دفع قيمتها عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا في أحد فروع البنوك.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات الحصول على اللوحات المعدنية المميزة، بما يضمن الشفافية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.