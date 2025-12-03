تصادم مروع يسفر عن مصابين وجثة بجوار محطة الروبيكي

شهد طريق بدر العاشر من رمضان حادثًا مروريًا مروعا إثر تصادم بين سيارة سوزوكي فان وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن وقوع إصابتين ووفاة في موقع الحادث.

وتلقى مركز شرطة بدر بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بالقرب من محطة قطار الروبيكي وبعد الكوبري الجديد تجاه قسم بدر، وهرعت قوة من المرور إلى مكان الواقعة على الفور.

وحسب المعاينات الأولية، فإن شدة الاصطدام تسببت في تهشم مقدمة السيارة الربع نقل واحتجاز أحد المصابين داخلها، الأمر الذي استدعى استدعاء قوات الحماية المدنية للتعامل مع الموقف.

جثة ومصابان

الحادث أسفر عن مصابين اثنين وحالة وفاة واحدة نُقلت جثتها إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء الإجراءات القانونية. كما جرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى بدر الجامعي لتلقي الرعاية اللازمة، بينما تم إسعاف المصاب الآخر ميدانيًا قبل نقله لاستكمال العلاج.

وعملت قوات الحماية المدنية على استخراج المصاب المحتجز داخل السيارة الجامبو بعد استخدام المعدات الهيدروليكية لرفع وفصل أجزاء من جسم السيارة. واستغرقت عملية الإنقاذ عدة دقائق وسط تواجد مكثف من رجال الشرطة لتأمين الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات على الطريق.