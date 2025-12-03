ضبط شخص يحمل كروت دعاية انتخابية قبل توزيعها بالبحيرة

تمكنت الخدمات الأمنية المكلّفة بمتابعة وتأمين سير العملية الانتخابية في دائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، بعدما حاز عددًا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لحثّهم على التصويت لصالحه.



وجاء ضبط المتهم عقب الاشتباه في تحركاته بالمنطقة المخصصة للانتخابات، وبفحصه عُثر بحوزته على كميات من الكروت الدعائية التي كان يستعد لتوزيعها على المترددين على اللجان.



واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



