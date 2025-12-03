ضبط نصاب يستولي على أموال مواطنين بزعم توفير ورق طباعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص استولى على مبالغ مالية من مواطنين في عدة محافظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



واعتمد المتهم على إيهام الضحايا بقدرته على توفير ورق الطباعة بأسعار منخفضة، والتحصل منهم على أموال عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون الوفاء بما وعدهم به.



الجهات الأمنية حددت هوية المتهم، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزته هاتفان محمولان يحتويان على دلائل نشاطه الإجرامي.



وبمواجهته، أقر بارتكاب 12 واقعة مشابهة بنفس الأسلوب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



