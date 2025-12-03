إعلان

ضبط نصاب يستولي على أموال مواطنين بزعم توفير ورق طباعة بالقاهرة

كتب : علاء عمران

03:21 م 03/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص استولى على مبالغ مالية من مواطنين في عدة محافظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


واعتمد المتهم على إيهام الضحايا بقدرته على توفير ورق الطباعة بأسعار منخفضة، والتحصل منهم على أموال عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون الوفاء بما وعدهم به.


الجهات الأمنية حددت هوية المتهم، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزته هاتفان محمولان يحتويان على دلائل نشاطه الإجرامي.


وبمواجهته، أقر بارتكاب 12 واقعة مشابهة بنفس الأسلوب.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.


ضبط نصاب أموال مواطنين القاهرة

