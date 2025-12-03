إعلان

ضبط 3 أشخاص يوزّعون أموالًا للتأثير على الناخبين بأخميم

كتب : علاء عمران

02:33 م 03/12/2025

المتهمين

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة أخميم بسوهاج من ضبط 3 أشخاص بأحد الشوارع المحيطة باللجنة الانتخابية، أثناء محاولتهم توزيع مبالغ مالية على المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأموال كانت معدة لدفع المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، ما يعكس محاولة التأثير على نتائج التصويت بشكل غير قانوني.

تم التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.


