ضبط 3 أشخاص يوزّعون أموالًا للتأثير على الناخبين بأخميم

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة أخميم بسوهاج من ضبط 3 أشخاص بأحد الشوارع المحيطة باللجنة الانتخابية، أثناء محاولتهم توزيع مبالغ مالية على المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأموال كانت معدة لدفع المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، ما يعكس محاولة التأثير على نتائج التصويت بشكل غير قانوني.

تم التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



