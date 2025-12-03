طفلان يسرقان زميلهما بالإكراه والأمن يتدخل بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تعليق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام طفلين بإيقاف طفل آخر وسرقته بالإكراه بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بالواقعة، وأمكن تحديد وضبط الطفلين الظاهرين في الفيديو، وهما في سن 12 سنة ومقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة.

واعترفا بأن الحادثة وقعت بتاريخ 1 الجاري أثناء مشادة كلامية مع الطفل الآخر لرفضه إعطائهما مبلغًا ماليًا على سبيل الاستجداء، حيث تحصلا منه على المبلغ كرهاً قبل أن يتدخل أحد المارة ويعيده للطفل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

