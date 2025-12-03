60 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية.. المحكمة الإدارية تحدد موعد النظر

كتب- محمود الشوربجي:

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة الأحد القادم، كموعد لانعقاد أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وارتفع إجمالي الطعون المقدمة إلى المحكمة حتى الآن إلى نحو 60 طعنًا، ولا تزال المحكمة تتلقى باقي الطعون على نتيجة الانتخابات.

وبحسب الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد حُدد يومي الأربعاء والخميس لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية.

