الأمن يضبط عاملًا أثناء توزيع كروت انتخابية لدعم مرشح بالبحيرة

كتب : علاء عمران

01:20 م 03/12/2025

المتهم

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بتوزيع كروت دعائية لأحد المرشحين على المواطنين المترددين على مخبز بالبحيرة لدفعهم للتصويت لصالحه.


ترويج انتخابي


وأكدت التحريات ضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عامل بمخبز ومقيم بدائرة قسم شرطة شبراخيت، وبمواجهته اعترف بتنفيذ الواقعة لدعم مرشح قبل بدء العملية الانتخابية.


واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
توزيع كروت انتخابية دعم مرشح البحيرة

