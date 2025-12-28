إعلان

"قتل وسم وتزوير".. دفاع الأسرة يكشف ملابسات مروعة لجريمة "أطفال اللبيني"| فيديو

كتب : رمضان يونس

11:35 ص 28/12/2025 تعديل في 11:36 ص

محمد كساب دفاع أسرة ''أطفال اللبيني''

كتب - رمضان يونس:

كشف دفاع أسرة "أطفال اللبيني" في جريمة فيصل المروعة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الأطفال والأم.

وقال المحامي محمد كساب، في بث مباشر لـ"مصراوي"، إن المتهم أجبر الأم "ز" على تناول عقاقير مخدرة للانتقام، موضحًا: "شربت الأم العقاقير، ولما شعرت بألم حاد في البطن اصطحبها إلى المستشفى، زور أوراق رسمية وأدخلها مستشفى القصر العيني، ثم تركها ولاذ بالفرار خشية المساءلة القانونية".

وأضاف الدفاع أن المتهم "أحمد" قرر الانتقام من الأطفال الثلاثة "جنى" و"سيف الدين" و"مصطفى" باعتبارهم شهودًا على ما جرى بين الأم والمتهم.

وتابع كساب أن صاحب محل الأدوية البيطرية قرر الانتقام من الأطفال بعدما تأكد من وفاة الأم، ولإبعاد الشبهة الجنائية، وضع العقاقير نفسها التي أعطاها للأم في أكواب عصير للأطفال الثلاثة.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم تخلص من الطفل الأصغر بإلقائه في الرشاح "ترعة المريوطية"، بينما تخلص من الطفلين الآخرين مع شريكه المتهم الثاني بإخفاء الجثامين داخل عقار سكني في منطقة اللبيني، ولاذا بالفرار من موقع الجريمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "أحمد.م" أربع تهم، أولها القتل العمد مع سبق الإصرار، والتزوير في أوراق حكومية خاصة بالأم، بعد ادعائه أنه زوجها لتسهيل دخولها المستشفى، وإخفاء جثامين الطفلين داخل عقار سكني، فضلاً عن حيازة عقاقير طبية.

