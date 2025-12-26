فيديو يوقع لص البطاريات في الإسكندرية

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سرقة شخص بطارية إحدى السيارات حال توقفها بإحدى المناطق بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من شخص باكتشافه سرقة بطارية سيارته حال توقفها أسفل منزله.

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده إعادة البطارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق





قرار قضائي بشأن "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش





إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء