فيديو يوقع لص البطاريات في الإسكندرية

كتب : مصراوي

02:03 م 26/12/2025

المتهم

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سرقة شخص بطارية إحدى السيارات حال توقفها بإحدى المناطق بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من شخص باكتشافه سرقة بطارية سيارته حال توقفها أسفل منزله.

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده إعادة البطارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة بطاريات سيارة الإسكندرية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

