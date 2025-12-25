كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن الاعتداء على فتاة "من ذوي الهمم" داخل مسكنها بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل وبصحبتها كريمتها "طالبة من ذوي الهمم" – مقيمتان بدائرة القسم) بقيام طالبان بالاعتداء على كريمتها داخل مسكنهما حال تواجدها بمفردها.

أمكن ضبط المشكو في حقهما (مقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.