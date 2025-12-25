ضبط شخص لاتهامه بالنصب على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.