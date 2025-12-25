ضبط عصابة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني وسحب الأموال بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص بينهم سيدتين؛ كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام (سيدتين، وشخصين "لـ 3منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وخاصة كبار السن بأسلوب "المغافلة" عقب معرفتهم للرقم السري أثناء مساعدتهم في القيام بإجراء معاملات مالية من ماكينات الصراف الآلي، وسحب كافة المبالغ المالية المتواجدة بحسابات بطاقات الدفع البنكية التي تم الاستيلاء عليها.

بالفحص أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم (18 بطاقة دفع إلكتروني لبنوك مختلفة – عدد من الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة – بعض المشغولات الذهبية "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم عدة وقائع بذات الأسلوب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.