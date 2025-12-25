إعلان

ضبط عصابة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني وسحب الأموال بالقاهرة

كتب : علاء عمران

04:00 م 25/12/2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص بينهم سيدتين؛ كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام (سيدتين، وشخصين "لـ 3منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وخاصة كبار السن بأسلوب "المغافلة" عقب معرفتهم للرقم السري أثناء مساعدتهم في القيام بإجراء معاملات مالية من ماكينات الصراف الآلي، وسحب كافة المبالغ المالية المتواجدة بحسابات بطاقات الدفع البنكية التي تم الاستيلاء عليها.

بالفحص أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم (18 بطاقة دفع إلكتروني لبنوك مختلفة – عدد من الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة – بعض المشغولات الذهبية "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم عدة وقائع بذات الأسلوب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عصابة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني سحب الأموال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض