إعلان

ضبط المتهم بإطلاق النار وإصابة عامل بسبب خلافات جيرة بسوهاج

كتب : علاء عمران

01:56 م 25/12/2025

ضبط تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل باستخدام بندقية آلية بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ إلى مركز شرطة العسيرات من إحدى المستشفيات، باستقبالها عاملًا، مقيمًا بدائرة المركز، مصابًا بعيار ناري في الفخذ.

وبسؤال المصاب، أقر بتضرره من عامل، مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي عليه باستخدام سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن إصابته المشار إليها، وذلك على خلفية خلافات حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، بحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق النار إصابة عامل خلافات جيرة سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس