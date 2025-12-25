ضبط المتهم بإطلاق النار وإصابة عامل بسبب خلافات جيرة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد المنازل باستخدام بندقية آلية بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ إلى مركز شرطة العسيرات من إحدى المستشفيات، باستقبالها عاملًا، مقيمًا بدائرة المركز، مصابًا بعيار ناري في الفخذ.

وبسؤال المصاب، أقر بتضرره من عامل، مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي عليه باستخدام سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن إصابته المشار إليها، وذلك على خلفية خلافات حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، بحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.