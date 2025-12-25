ضبط قضايا اتجار في العملة خلال 24 ساعة بقيمة 4 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 4 ملايين جنيه.

وجاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا

والدة السباح "يوسف" أمام المحكمة: هدافع عن حق ابني لآخر نفس في عمري

والدة السباح "يوسف": تقرير الطب الشرعي أثبت براءة ابني من تعاطي المنشطات

السيطرة على حريق محل اكسسوارت هواتف محمولة بالموسكي