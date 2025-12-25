إعلان

ضبط قضايا اتجار في العملة خلال 24 ساعة بقيمة 4 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

12:26 م 25/12/2025

تجار العُملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 4 ملايين جنيه.

وجاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار في العملات وزارة الداخلية حملات امنية

