والدة السباح "يوسف" أمام المحكمة: هدافع عن حق ابني لآخر نفس في عمري

قالت والدة السباح "يوسف عبدالملك" ضحية الغرق في بطولة الجمهورية للسباحة بمدينة نصر أمام محكمة الجنح، إنها لن تتهاون في ضياع حق ابنها "هدافع عن حق ابني حتى آخر نفس في عمري".

ووجهت الأم المكلومة، الشكر إلى النيابة العامة والنائب العام في كشف حقيقة الواقعة.

وشهدت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، تواجد كبير من أفراد أسرة السباح "يوسف" تزامنا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في وفاة نجلهم في بطولة الجمهورية للسباحة.

وظهرت والدة السباح يوسف محمد في حالة حزن شديدة ترتدي الزي الأسود قائلة :" الاتحاد جاي يتصل يعزيني في ابني بعد 20 يوما من وفاته" مؤكدة أنها رفضت تلقي العزاء.

وبدأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالإهمال والتقصير في أداء مهامهم وهو ما نتج عنه وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبدالملك، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وكانت النيابة العامة أمرت بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة إلحاقا ببيانها السابق بشأن الواقعة.

