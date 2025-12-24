بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، استكمال الاستماع إلى مرافعات باقي المتهمين في قضية المخدرات الكبرى، المتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وقالت المحامية هدى العسال، دفاع المتهم السادس، إن موكلها مريض نفسي ولا يعلم أي شيء عن وقائع القضية.

وأضافت العسال أنها تطعن بالتزوير على عقد الإيجار المحرر بين موكلها ومالك العقار، الذي يُفترض استخدامه في تصنيع المواد المخدرة.

كما تمسكت العسال بجميع طلباتها السابقة، وعلى رأسها طلب وقف نظر الدعوى لعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600، باعتباره غير الجهة المختصة بإدراج المواد الكيميائية ضمن جداول المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا، بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات في قضية "المخدرات الكبرى"، لاتهامهم بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي لجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوردوا مواد خام من الخارج لتصنيع مخدرات مُخلّقة داخل معمل سري بعقار سكني، مع توزيع الأدوار بين الجلب والتصنيع والترويج، واستخدام عبوات مكملات غذائية للتمويه.

وأسفرت الضبطيات عن أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر، ومبالغ مالية كبيرة تجاوزت 3.3 مليون جنيه و86 ألف دولار، فضلًا عن عملات أجنبية أخرى.

كما تضمنت التحقيقات اتهامات إضافية لسارة خليفة تتعلق بغسل الأموال وواقعة هتك عرض، وسط أدلة رقمية ومقاطع مصورة تثبت النشاط الإجرامي، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب حجمها وتورط شخصيات معروفة.

