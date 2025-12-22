عاقبت محكمة جنايات القاهرة، على متهم وشريكته بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن داخل مسكنه بمنطقة مصر القديمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الشروع في سرقة مسكن مواطن بمنطقة مصر القديمة، بأن دخل إلى مسكنه بحجة وهمية وقيداه بلاصق بلاستيكي إلا أن محاولتهما فشلت لعدم وجود أموال أو متعلقات ثمينة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين اعتدى على المجني عليه بالضرب لبث الذعر والرعب في نفسه، مما أسفر عن إصابته بكسر في الأسنان.