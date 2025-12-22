إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية وضبط 9 قضايا تهريب بالمنافذ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملاتها الأمنية المكبرة لإحكام السيطرة على المنافذ ومواجهة الجرائم الاقتصادية وسرقة التيار الكهربائي، لفرض الانضباط بالشارع وتأمين المرافق الحيوية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي وقطاع أمن المنافذ، أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية واسعة في ضبط المخالفات.

3500 قضية كهرباء

وفي مجال الأمن الاقتصادي، تم ضبط 3542 قضية سرقة تيار كهربائي، و1302 قضية متنوعة بمرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية. كما ضبطت مباحث الضرائب 475 قضية تهرب ضريبي وجمركي، وحررت شرطة التعمير 135 مخالفة بناء ومحلات بدون ترخيص.

تهريب وهجرة غير شرعية

وعلى صعيد أمن المنافذ، نجحت الحملات في ضبط 9 قضايا تهريب بضائع، وقضية تهريب مخدرات، و6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير. كما تم تحرير 3573 مخالفة مرورية بالمنافذ، وتنفيذ 209 أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

