10 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.. حكم رادع ضد نصاب المطاعم (تفاصيل)

قالت المحامية نهى الجندي، دفاع ضحايا مستريح المطاعم، إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة المتهم "محمد ع." بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 10 ملايين جنيه، ورد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية تقارب 50 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال المطاعم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات منشور متداول عن شخص يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، مستوليًا منهم على أموال بزعم توظيفها في المطاعم والهروب خارج البلاد.

وبالفحص تبين أن المتهم مالك شركة لإدارة مجموعة من المطاعم، وأُلقي القبض عليه وفقًا للإجراءات القانونية بعد صدور 11 حكمًا قضائيًا ضده بالحبس، بإجمالي مدد بلغت 16 سنة و8 أشهر.

