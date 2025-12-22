إعلان

10 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.. حكم رادع ضد نصاب المطاعم (تفاصيل)

كتب : أحمد عادل

01:28 م 22/12/2025

المحكمة الاقتصادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المحامية نهى الجندي، دفاع ضحايا مستريح المطاعم، إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة المتهم "محمد ع." بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 10 ملايين جنيه، ورد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية تقارب 50 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال المطاعم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات منشور متداول عن شخص يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، مستوليًا منهم على أموال بزعم توظيفها في المطاعم والهروب خارج البلاد.

وبالفحص تبين أن المتهم مالك شركة لإدارة مجموعة من المطاعم، وأُلقي القبض عليه وفقًا للإجراءات القانونية بعد صدور 11 حكمًا قضائيًا ضده بالحبس، بإجمالي مدد بلغت 16 سنة و8 أشهر.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نصاب المطاعم مستريح المطاعم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة مجال المطاعم ضحايا مستريح المطاعم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة