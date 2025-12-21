إعلان

محامي دفاع المتهم الخامس في قضية المخدرات الكبرى: اعترف تحت الإكراه المادي والمعنوي

كتب : أحمد عادل

07:22 م 21/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المنتجة سارة خليفة (2)
  • عرض 11 صورة
    سارة خليفة في فرنسا (2)
  • عرض 11 صورة
    سارة خليفة في احد شوارع باريس
  • عرض 11 صورة
    المنتجة سارة خليفة (1)
  • عرض 11 صورة
    سارة خليفة في فرنسا (3)
  • عرض 11 صورة
    سارة خليفة (2)
  • عرض 11 صورة
    سارة خليفة (1)
  • عرض 11 صورة
    سارة خليفة (6)
  • عرض 11 صورة
    سارة خليفة (4)
  • عرض 11 صورة
    سارة خليفة (2)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محكمة جنايات القاهرة، جلسة استماع مرافعة محامي المتهم الخامس في قضية المخدرات الكبرى المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

ودفع الدفاع ببطلان أمر إحالة موكله للمحاكمة وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي خضع لها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمت دون استئذان النيابة العامة وبدون توافر أي حالات تلبس تجيز التفتيش دون إذن قضائي.

ودفع محامي المتهم الخامس ببطلان اعتراف المتهم، مؤكدًا أنه وقع تحت إكراه مادي ومعنوي طال هو وعائلته.

كما طعن محامي المتهم في صحة إذن القبض الصادر عن النيابة العامة، مؤكدًا أنه استند إلى تحريات غير صحيحة، وأن موكله كان محتجزًا مع مأمور الضبط القضائي لمدة 10 أيام قبل صدور الإذن.

كما دفع بانتفاء صلة موكله بالأحراز محل القضية، وأنه لم يضبط معه سوى موبايل صغير ماركة "نوكيا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سارة خليفة قضية المخدرات الكبرى جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية