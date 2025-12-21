ولع في نفسه علشان معزمتوش.. أول تعليق من ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه | صور

شهدت محكمة جنايات القاهرة، جلسة استماع مرافعة محامي المتهم الخامس في قضية المخدرات الكبرى المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

ودفع الدفاع ببطلان أمر إحالة موكله للمحاكمة وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي خضع لها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمت دون استئذان النيابة العامة وبدون توافر أي حالات تلبس تجيز التفتيش دون إذن قضائي.

ودفع محامي المتهم الخامس ببطلان اعتراف المتهم، مؤكدًا أنه وقع تحت إكراه مادي ومعنوي طال هو وعائلته.

كما طعن محامي المتهم في صحة إذن القبض الصادر عن النيابة العامة، مؤكدًا أنه استند إلى تحريات غير صحيحة، وأن موكله كان محتجزًا مع مأمور الضبط القضائي لمدة 10 أيام قبل صدور الإذن.

كما دفع بانتفاء صلة موكله بالأحراز محل القضية، وأنه لم يضبط معه سوى موبايل صغير ماركة "نوكيا".