إعلان

الجنح تؤيد حبس "هدير عبد الرازق" في قضية دهس "عامل العمرانية"

كتب : رمضان يونس

05:31 م 21/12/2025

هدير عبد الرازق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفضت محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار ثروت شبانه، استئناف البلوجر هدير عبد الرازق شكلا وموضوعًا، وأيدت الحكم بحبسها سنة في واقعة دهس عامل في الجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار ثروت شبانة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين القضاة حسن أبو الخير و أحمد سمير، وأمانة سر عمر عبد الشافي.

كانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، قبلت في وقت سابق؛ معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة.

وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، وأكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهم بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هدير عبد الرازق حبس هدير عبدالرازق قضية دهس دهس مواطن الطالبية العمرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية