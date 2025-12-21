الجنح تؤيد حبس "هدير عبد الرازق" في قضية دهس "عامل العمرانية"

رفضت محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار ثروت شبانه، استئناف البلوجر هدير عبد الرازق شكلا وموضوعًا، وأيدت الحكم بحبسها سنة في واقعة دهس عامل في الجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار ثروت شبانة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين القضاة حسن أبو الخير و أحمد سمير، وأمانة سر عمر عبد الشافي.

كانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، قبلت في وقت سابق؛ معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة.

وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، وأكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهم بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.