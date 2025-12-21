الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية لغسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات، عبر إخفاء مصادرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر أجهزة الوزارة في ملاحقة كافة أشكال الجرائم المالية المنظمة.